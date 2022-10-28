Кристофер Мартинс Перейра рассказал о ходе своего восстановления

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра, в настоящее время восстанавливающийся после получения травмы, рассказал о состоянии здоровья.

«Я чувствую себя намного лучше, прогрессирую неделю за неделей. Использую в работе как можно больший вес, сегодня приступил к бегу. Не хочу говорить, когда точно вернусь, не буду создавать лишнее давление на себя, просто работаю. Когда придёт время, я появлюсь на поле.

Стараюсь получать от восстановления удовольствие, потому что травмы — это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса — это моя цель. Самое сложное — это быть за пределами поля. Футболисты любят играть, это очевидно, но такие периоды — часть игры. Все получают повреждения», — сказал Мартинс в эфире клубного канала.