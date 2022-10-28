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Канчельскис: Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он лучший нападающий России

Канчельскис: Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он лучший нападающий России
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что считает нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу лучшим нападающим России.

«Не знаю, почему Артём не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берёт своё. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артём Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, ещё лет семь или 10 его рекорд никто не побьёт. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший!

Для подрастающего поколения Артём должен быть примером, для того чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артём.

Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артём — нет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в турецкий клуб летом на правах свободного агента, покинув петербургский «Зенит». Форвард является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги. На его счету 148 забитых мячей.

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