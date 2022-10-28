Канчельскис: Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он лучший нападающий России

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что считает нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу лучшим нападающим России.
«Не знаю, почему Артём не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берёт своё. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артём Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, ещё лет семь или 10 его рекорд никто не побьёт. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший!
Для подрастающего поколения Артём должен быть примером, для того чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артём.
Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артём — нет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Дзюба перешёл в турецкий клуб летом на правах свободного агента, покинув петербургский «Зенит». Форвард является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги. На его счету 148 забитых мячей.
- 28 октября 2022
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