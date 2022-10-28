«Барселона» собирается подписать Канте. Н'Голо заменит в команде Серхио Бускетса

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте следующим летом должен заменить в «Барселоне» Серхио Бускетса. У обоих футболистов контракты истекают в конце сезона: Бускетс должен продолжить карьеру в МЛС, а Канте не договорился о новом контракте с английским клубом. Об этом сообщает Relevo.
31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Сейчас французский футболист восстанавливается от травмы подколенного сухожилия: он точно пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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