Педро Габриэл: я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Москва Педро Габриэл высказался о своём игровом времени в команде после ухода спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«В «Локомотив» меня приглашал Томас Цорн. Теперь его нет, и я попал в запас. Я не верю в совпадения. Меня беспокоит эта ситуация. Я прилетел из Бразилии не для того, чтобы сидеть на лавке. Хочу играть!

Именно Томас и его команда сыграли ключевую роль в моём трансфере. Цорн всегда поддерживал меня. Чувствовал доверие и от Циннбауэра. Когда только приехал, с ходу сыграл пять игр в стартовом составе. Но после ухода Томаса и Йозефа я перестал играть в старте — в последних трёх матчах начинал игру на скамейке запасных», — приводит слова Габриэла Sport24.

Бразильский форвард перешёл в «Локомотив» этим летом из «РБ Брагантино». За железнодорожников Габриэл сыграл в девяти матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Цорн и Циннбауэр были уволены из «Локомотива» в начале октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Фёдоров.