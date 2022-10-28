Тчуамени: в последнем «эль класико» «Реал» раздавил «Барселону»
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени вспомнил победу над «Барселоной» в 9-м туре Ла Лиги. В той игре мадридцы обыграли каталонцев со счётом 3:1, голы на свой счёт записали Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго.
Да, я хорошо сыграл против Жюля Кунде в игре с «Барселоной». Думаю, мы раздавили их», – цитирует Тчуамени Marca.
«Реал» одержал победу в «эль класико»:
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В текущем сезоне французский полузащитник провел в футболке «сливочных» в Примере 10 голов, в которых отметился двумя результативными передачами. В Лиге чемпионов Тчуамени в пяти матчах группового этапа не отметился результативными действиями.
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