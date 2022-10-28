Кузнецов: сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и со сборной легионеров РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал идею игры сборной России по футболу со сборной легионеров РПЛ и сборной Таджикистана.

«В нашей ситуации любой вариант приемлем, потому что другого не дано. Надо пользоваться тем, что у нас есть. Сборной России можно сыграть и с Таджикистаном, и со сборной легионеров РПЛ.



Что касается матча с легионерами, это будет хорошая практика. У иностранцев хороший уровень индивидуального мастерства. Единственное, как они в команде будут действовать? Они же никогда вместе не играли.



Таджикистан — точно сыгранная сборная: тренируются вместе, да и играют не первый год вместе.

Любой из вариантов подходит. Нам главное играть матчи и смотреть, что мы можем на фоне этих соперников», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предложил организовать матч сборной России со сборной легионеров РПЛ.

Напомним, сборная России отстранена от международных матчей решением ФИФА и УЕФА.