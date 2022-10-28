Захарян: я счастлив в «Динамо». В «Зенит» сейчас не хочу!

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Москва Арсен Захарян заявил, что не рассматривает возможность перехода в стан санкт-петербургского «Зенита».

«Ушёл бы я в российский клуб сейчас? Счастлив играть в «Динамо». А так я хочу в «Челси» уехать. В «Зенит» сейчас не хочу!» — сказал полузащитник в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Захарян мог перейти в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, однако трансфер был сорван из-за экономических санкций, наложенных Великобританией на Российскую Федерацию. 19-летний полузащитник может перейти в стан синих в январе.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. Всего за московский клуб футболист сыграл в 64 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.