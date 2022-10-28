Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян: я счастлив в «Динамо». В «Зенит» сейчас не хочу!

Захарян: я счастлив в «Динамо». В «Зенит» сейчас не хочу!
Комментарии

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Москва Арсен Захарян заявил, что не рассматривает возможность перехода в стан санкт-петербургского «Зенита».

«Ушёл бы я в российский клуб сейчас? Счастлив играть в «Динамо». А так я хочу в «Челси» уехать. В «Зенит» сейчас не хочу!» — сказал полузащитник в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Захарян мог перейти в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, однако трансфер был сорван из-за экономических санкций, наложенных Великобританией на Российскую Федерацию. 19-летний полузащитник может перейти в стан синих в январе.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. Всего за московский клуб футболист сыграл в 64 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.

Новость по теме
Возможным трансфером Арсена Захаряна в «Челси» занимается журналист Нобель Арустамян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022