Гаджи Гаджиев высказался о товарищеском матче сборных России и Таджикистана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил решение провести матч между сборными России и Таджикистана.
«Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан. Но сейчас надо играть с теми, кто соглашается. Мне сложно оценить уровень соперника, но они точно сильнее Киргизии», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться с сборной Узбекистана. Также появлялась информация о том, что сборная России может встретиться с командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Бывший президент Боснии поддержал идею проведения игры.
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