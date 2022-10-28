Гаджи Гаджиев высказался о товарищеском матче сборных России и Таджикистана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил решение провести матч между сборными России и Таджикистана.

«Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан. Но сейчас надо играть с теми, кто соглашается. Мне сложно оценить уровень соперника, но они точно сильнее Киргизии», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча пройдёт 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Матч начнётся в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться с сборной Узбекистана. Также появлялась информация о том, что сборная России может встретиться с командами Ирана и Боснии и Герцеговины. Бывший президент Боснии поддержал идею проведения игры.