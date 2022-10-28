Левандовски забил 12 голов в 11 матчах Ла Лиги. Больше за столько игр забивал лишь Роналду
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в 11 турах чемпионата Испании забил 12 голов. В предыдущий раз такой результативный старт удавался лишь бывшему форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду в сезоне-2014/2015, когда он забил 20 голов в 12 встречах Ла Лиги. Об этом сообщает Squawka.
34-летний Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Всего в 16 матчах за команду он забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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