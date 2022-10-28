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Педро Габриэл: одна из причин моего перехода в «Локомотив» — финансовая составляющая

Педро Габриэл: одна из причин моего перехода в «Локомотив» — финансовая составляющая
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Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Москва Педро Габриэл рассказал о причинах, которые подтолкнули его к переходу в российский клуб.

«Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным. После того как я сыграю в «Локо» один-два удачных сезона, передо мной откроются двери многих европейских чемпионатов.

Ну и ещё одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая. Как и любому человеку, мне хотелось бы повысить уровень своей жизни и быть более раскрепощённым в денежном плане», — приводит слова бразильца Sport24.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» в летнее трансферное окно из бразильского клуба «РБ Брагантино». За московский клуб игрок провёл девять матчей, в которых забил четыре гола.

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