«Барселона» заплатит «Баварии» по € 1,25 млн за каждый сезон с 25+ голами Левандовского

Мюнхенская «Бавария» может получить до € 5 млн бонусов от перехода нападающего Роберта Левандовского в «Барселону». Испанский клуб будет платить по € 1,25 млн за каждый из четырёх сезонов, когда 34-летний польский форвард забивает более 25 голов во всех турнирах. Общая сумма сделки по переходу Левандовского может составить € 50 млн. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».
Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Всего в 16 матчах за команду он забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
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