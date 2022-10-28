Гаджиев: Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи сборной России на Евро-2020

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о критике в сторону бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова после чемпионата Европы 2020 года.
«Мы очень любим критиковать своих тренеров, но зачастую критика необоснованная. Все в футболе проигрывают… Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после неудачи сборной России на Евро-2020. Но он удачно выступил на ЧМ-2018, да и нормально тренировал клубы: взял титулы в Польше.
Сейчас с «Ференцварошем» выиграл чемпионат и Кубок, а ещё и вывел клуб в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Результаты показывают, что Черчесов — квалифицированный и качественный тренер. Он точно один из лучших специалистов в России», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 28 октября 2022
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