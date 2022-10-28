УЕФА заплатил «Интеру» € 3 млн из-за ситуации с остановкой сердца Эриксена на Евро-2020

«Интер» получил от УЕФА € 3 млн за то, что, будучи полузащитником итальянской команды, Кристиан Эриксен, выступавший за сборную Дании, перенёс остановку сердца во время матча с Финляндией (0:1) в матче чемпионата Европы в 2021 году, который проходил под эгидой УЕФА. Об этом сообщает Calciomercato.com со ссылкой на финансовый отчёт «Интера».
Напомним, врачи сумели спасти 30-летнего Эриксена. Ему установили подкожный сердечный дефибриллятор, что помешало ему продолжить карьеру в Италии. «Интер» расторг с ним контракт в декабре 2021 года, позднее датчанин на правах свободного агента подписал контракт с «Брентфордом». Летом 2022-го он также бесплатно перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав с командой контракт на три сезона.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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