Дани Алвес тренируется вместе со второй командой «Барселоны»

Защитник мексиканского клуба «УНАМ Пумас» Дани Алвес готовится к предстоящему чемпионату мира в составе «Барселоны Атлетик» — второй по значимости команды сине-гранатовых. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

Фото: fcbarcelona.com

39-летний Алвес закончил сезон в мексиканской лиге 1 октября, поэтому ему необходимо поддерживать форму в преддверии старта чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Алвес — самый титулованный футболист мира. В коллекции трофеев бывшего игрока «Севильи», «ПСЖ», «Ювентуса» и «Барселоны» свыше 30 наград.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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