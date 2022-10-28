Хави поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Валенсией» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался в преддверии матча 12-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

«Я говорил об изменениях, так как в Ла Лиге мы в хорошей форме. Мы были самокритичны по поводу того, что происходило с «Барселоной» в больших играх.

Завтрашний матч — тот момент в сезоне, который требует реакции», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, «Барселона» не смогла пройти дальше группового этапа Лиги чемпионов, играя в одном квартете с мюнхенской «Баварией», «Интером» и «Викторией». Испанская команда во второй раз подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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