Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в испанском ночном клубе
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Футболисты мюнхенской «Баварии» отпраздновали победу над «Барселоной» в матче 5-го тура Лиги чемпионов (3:0) в ночном клубе испанского города.
На видео замечены несколько футболистов основного состава мюнхенцев, а также бывший футболист клуба Хави Мартинес, который комментировал игру для испанского телеканала, танцующих и отмечающих выездную победу. Администрация ночного клуба вывела на экраны эмблему «Баварии».
«Бавария» заняла первое место в группе Лиги чемпионов с «Барселоной», миланским «Интером» и чешской «Викторией Пльзень», набрав максимально возможные 15 очков после пяти туров. «Бавария» дважды обыграла «Барселону» на групповом этапе. «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во втором сезоне подряд.
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