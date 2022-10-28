Хави — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: у меня нет другого выбора, кроме как продолжить работу

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после неудач команды в Лиге чемпионов.

«Мы не перестанем работать, и я замечаю полную уверенность в проекте. Да, это не то, чего мы ожидали. У нас очень большие ожидания, но мы вылетели из Лиги чемпионов. У нас не очень хорошая ситуация, мы должны смириться с критикой и продолжать работать. Терпение и спокойствие. У меня есть доверие президента, правления. У меня нет другого выбора, кроме как продолжать работать», — приводит слова Хави Goal.

Напомним, «Барселона» не смогла пройти дальше группового этапа Лиги чемпионов, играя в одном квартете с мюнхенской «Баварией», «Интером» и «Викторией». Испанская команда во второй раз подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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