Мартинес: последний ЧМ для Месси? Мы не позволим ему уйти. Мы будем воевать за него

Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, на что готовы игроки национальной команды ради нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Каким образом это будет последний чемпионат мира для Месси? Нет, он сумасшедший, мы не позволим ему уйти… Мы будем воевать за него», — приводит слова Мартинеса ESPN Argentina.

Ранее 35-летний Месси заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Всего за сборную нападающий «ПСЖ» провёл 164 матча, в которых забил 90 голов и сделал 51 голевую передачу. В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки в составе сборной.

Аргентина сыграет в одной группе чемпионата мира с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Матчи запланированы на 22, 26 и 30 ноября соответственно.

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