Хави высказался о возможных трансферах «Барселоны» в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможное усиление команды в зимнее трансферное окно.

«Ещё очень рано. Это правда, что руководство работает, но впереди ещё долгий путь», — приводит слова Хави Goal.

Напомним, «Барселона» не смогла пройти дальше группового этапа Лиги чемпионов, играя в одном квартете с мюнхенской «Баварией», «Интером» и «Викторией». Испанская команда во второй раз подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Испании сине-гранатовые с 31 очком занимают в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на три очка.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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