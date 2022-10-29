Форвард «Манчестер Юнайтед» Гарначо может продлить контракт с клубом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может в скором времени продлить контракт с английским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, боссы клуба работают над продлением контракта с форвардом. Переговоры идут уже на протяжении нескольких месяцев. В английской Премьер-лиге команда Эрика тен Хага занимает шестое место.
Гарначо отыграл с «Шерифом» 79 минут и был заменён на Донни ван де Бека. А в опросе болельщиков он стал лучшим игроком матча, набрав 31% голосов. Аргентинец опередил звёздного Криштиану Роналду, у которого 24% (португалец в этой игре забил третий мяч команды). А третьим в голосовании стал Кристиан Эриксен – за него проголосовали 22% респондентов.
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