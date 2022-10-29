Антони отреагировал на критику из-за своего финта в матче с «Шерифом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони оценил свой финт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (3:0). Английский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 12 очков после пяти туров. Также в следующую стадию из группы Е вышел «Реал Сосьедад».

«Бразильские футболисты известны тем, что показывают на поле красивые приёмы. Я не перестану делать то, что привело меня к текущему статусу», — написал Антони в одной из социальных сетей.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.