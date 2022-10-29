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Катар ответил на критику Германии перед стартом ЧМ-2022 из-за проблем с правами человека

Катар ответил на критику Германии перед стартом ЧМ-2022 из-за проблем с правами человека
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Катар вызвал посла Германии для разбирательств из-за высказываний министра внутренних дел страны, который раскритиковал решение о присуждении права проведения чемпионата мира – 2022 арабской стране Персидского залива из-за частых нарушений прав человека. Об этом сообщает Washington Post.

За считаные недели до начала футбольного турнира катарские официальные лица всё больше разочаровываются такой критикой, которая, по их словам, часто необоснованна и игнорирует прогресс в решении трудовых вопросов за последние годы. Некоторые ставят под сомнение мотивы критиков, обвиняя их в несправедливом выделении первой арабской или мусульманской страны, принимающей крупнейшее спортивное событие в мире.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая также отвечает за спорт, планирует посетить Катар на следующей неделе с правительственным уполномоченным по правам человека, немецкими законодателями и делегацией Федерации футбола Германии. Их визит будет сосредоточен на вопросах прав человека, связанных с турниром, включая защиту представителей ЛГБТК от дискриминации и преследований, а также ответственность за рабочих-мигрантов, которые строили стадионы.

Ранее Фезер от лица Германии выразила мнение, что присуждение крупных спортивных соревнований должно быть связано с соблюдением прав человека, а отвечая на вопрос о решении дать чемпионат мира Катару, она заявила, что «существуют критерии, которые должны соблюдаться, и тогда было бы лучше не давать таких турниров этим государствам».

Министерство иностранных дел Катара заявило, что вызвало посла, чтобы выразить своё «разочарование и полное неприятие и осуждение» высказываниям Фезер.

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