Тен Хаг: мы извлекли уроки из поражения 3:6 от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, что изменилось в команде после поражения 3:6 от «Манчестер Сити». Дальше манкунианцы одержали пять побед и дважды сыграли вничью.



«Я думаю, что мы извлекли некоторые уроки из того матча. При этом я хочу подчеркнуть, что «Манчестер Сити» – действительно хорошая, сильная команда. Тогда получилось так, что мы вышли после международной паузы, и в этом матче игроки просто забыли наши правила, игровые принципы и убеждения.



Когда ты играем против такой команды, как «Сити», если один футболист допускает ошибку, дальше всё может рушиться, как карточный домик. Мы увидели тогда, что наш план не сработал. И это был хороший урок на последующие недели. Но при этом никто и никогда не хочет переживать такие дни», – приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.



В воскресенье, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» в рамках 14-го тура АПЛ «Вест Хэм». Начало игры – в 19:15 мск.

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