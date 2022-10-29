Хави рассказал о разговоре с Лапортой после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на пресс-конференции перед матчем 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» ответил на вопрос о беседе с президентом клуба Жоаном Лапортой после того, как команда потеряла математические шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.
«Был ли у меня разговор с президентом клуба? Да. Мы часто общаемся. Фактически мы путешествуем вместе на каждую игру. Мы говорили о том, что с нами произошло. Внутренний диагноз ясен. В Лиге чемпионов были вещи, которые не зависели от нас. Другие, которые зависели, вышли из-под контроля, и мы не добились нужного результата.
А с президентом мы часто видимся и общаемся. Я в восторге от него. У нас есть дружба, а также уверенность в том, что мы делаем, несмотря на произошедшее в Лиге чемпионов. «Барселона» не может отклоняться от идеи, которая у неё есть. Очевидно, что мы потеряли возможность выиграть один из трофеев, но есть шансы бороться за другие титулы», – приводит слова Хави Marca.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке
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