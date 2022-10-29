Юран: Черчесов сильнее Карпина. За его плечами победы в Европе

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран сравнил достижения двух наиболее обсуждаемых фигур среди российских специалистов на данный момент – Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов» и сборную России, и наставника венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Карпин попробовал себя в Европе, и что, у него там не получилось, а у Черчесова за плечами победы в чемпионате Польши, Венгрии. Сейчас он вышел в плей-офф Лиги Европы. Думаю, что их сравнивать немного некорректно. Тренера судят по результатам, в этом плане Черчесов сильнее Карпина. Это нужно признать. Я ровно отношусь к обоим. Но всегда нужно смотреть на результат», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в весеннюю стадию еврокубков, обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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