Батуренко: если Россия будет играть с Таджикистаном как с киргизами, ничего не получится

Экс-футболист сборной Узбекистана Юрий Батуренко, в ходе тренерской карьеры работавший ассистентом Юрия Сёмина в «Локомотиве» и других клубах, высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Таджикистана.



«Для России сейчас важен любой матч. Например, с позиции не забыть, как общаться друг с другом – хотя бы ради этого поиграть. Для Таджикистана это большой раздражитель. Таджикские футболисты играют на хорошем уровне у себя в лигах. Им будет очень интересно провести товарищеский матч. Я не думаю, что будет возможность играть с европейскими командами так часто. Для них это колоссальнейшее мероприятие



Так что сборной России придется попотеть. Не думаю, что Таджикистан очень сильный соперник, просто если россияне будут играть как с киргизами, вполсилы, то ничего не получится. Придётся выкладываться. Валерий Карпин – максималист. Он будет требовать, чтобы играли очень серьёзно. Нужно собираться и играть любой матч, который возможен на данный момент. Я понимаю наших футболистов, что не тот настрой, но Карпин настроит на любую игру! Он профессионал высочайшего уровня», – приводит слова Батуренко Sport24.



Накануне Российский футбольный союз официально сообщил о том, что национальная сборная России встретится в товарищеском матче с Таджикистаном. Команда Валерия Карпина сыграет на выезде, в Душанбе, 17 ноября. Начало матча – в 18:00 мск.



В сентябре 2022 года сборная России провела товарищескую игру в Бишкеке со сборной Киргизии. На 24-й минуте соперник повёл в счёте (голом отметился атакующий полузащитник белорусского «Немана» Алимардон Шукуров), но вскоре Даниил Фомин заработал пенальти, который реализовал Александр Соболев. А на 89-й минуте Даниил Уткин забил победный мяч.

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