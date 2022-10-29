Черчесов: противоядия против стандартов Головина нет — мы же ему не свяжем ноги
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головина сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша — быстрый и разворотливый. Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош — всё исполняет. Противоядия против стандартов Головина нет ― мы же ему не свяжем ноги», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Ференцварош» 27 октября сыграл вничью 1:1 с «Монако». После пяти туров у венгерской команды 10 очков. Она опережает «Монако» на три очка. На второе место также претендуют турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда», у которых по шесть очков.
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