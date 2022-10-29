Бояринцев: успехи «Ференцвароша» Черчесова не удивляют

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре венгерского «Ференцвароша» при российском главном тренере Станиславе Черчесове.



«Успехи «Ференцвароша» не удивляют. Этим тренерским штабом в разных командах они работают уже давно. Наверное, где‑то уже на протяжении десяти лет этот штаб трудится совместно. У них сплочённая команда, которая себя проявила и в чемпионате Польши, и в сборной России. Они чётко знают, куда двигаться. Плюс «Ференцварош» — один из лидеров венгерского футбола. Хороший результат, даже очень.



Очень приятно, что наш специалист востребован за рубежом и добивается успехов на европейской арене. Таких специалистов у нас, кроме Черчесова, по‑моему, сейчас нет. Надо двигаться дальше, и почему бы вообще не побороться за трофей? Дойти до финала», – приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».