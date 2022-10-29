Булатов: «Спартаку» сейчас не хватает футболиста уровня Жиго

Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение, что красно-белым нужно усиление.



«Соглашусь с Евгением Бушмановым. Жиго был колоритной фигурой: атлет по антропометрии и боец по духу. Он отличался и футбольными качествами – техникой, хорошо начинал атаки и подключался на стандарты. Француз выделялся, его тяжело заменить. Маслов сейчас неплохо играет, но Жиго есть Жиго. Футболиста такого уровня «Спартаку» сейчас не хватает. Усиление команде требуется и на позиции крайних защитников, особенно если российские клубы вернутся в еврокубки», – приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 проведённых встреч.