Булатов: «Спартаку» сейчас не хватает футболиста уровня Жиго
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение, что красно-белым нужно усиление.
«Соглашусь с Евгением Бушмановым. Жиго был колоритной фигурой: атлет по антропометрии и боец по духу. Он отличался и футбольными качествами – техникой, хорошо начинал атаки и подключался на стандарты. Француз выделялся, его тяжело заменить. Маслов сейчас неплохо играет, но Жиго есть Жиго. Футболиста такого уровня «Спартаку» сейчас не хватает. Усиление команде требуется и на позиции крайних защитников, особенно если российские клубы вернутся в еврокубки», – приводит слова Булатова Metaratings.
Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 14 проведённых встреч.
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