Ничушкин получил травму, тяжёлая победа СКА над «Динамо». Главное к утру

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил травму, СКА обыграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги, стали известны группы Итогового турнира WTA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Валерий Ничушкин получил травму. Третий снайпер сезона НХЛ пропустит матч с «Нью-Джерси».

2. Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов.

3. Стали известны группы Итогового турнира WTA. Касаткина будет вместе с Гарсией и Свёнтек.

4. Игорь Шалимов объяснил, почему не считает Станислава Черчесова лучшим тренером России.

5. «Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка.

6. Юрий Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов.

7. Андрес Иньеста не назвал Лео Месси в топ-5 футболистов, с которыми ему нравилось играть.

8. Вратарь «Коламбуса»: Овечкин мне забил, еду к лавке, и он мне: «Ну что, сейчас ещё одну?»

9. Сорокин сделал суперсейв на последних секундах матча с «Каролиной».

10. Болельщики «Эдмонтона» жёстко подрались между собой во время матча НХЛ. Видео.