Ничушкин получил травму, тяжёлая победа СКА над «Динамо». Главное к утру

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил травму, СКА обыграл московское «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги, стали известны группы Итогового турнира WTA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Валерий Ничушкин получил травму. Третий снайпер сезона НХЛ пропустит матч с «Нью-Джерси».
2. Московское «Динамо» отыгралось с 1:3, но уступило СКА в серии буллитов.
3. Стали известны группы Итогового турнира WTA. Касаткина будет вместе с Гарсией и Свёнтек.
4. Игорь Шалимов объяснил, почему не считает Станислава Черчесова лучшим тренером России.
5. «Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка.
6. Юрий Сёмин: команда Черчесова с Месси, Неймаром и Мбаппе играла бы в финале Лиги чемпионов.
7. Андрес Иньеста не назвал Лео Месси в топ-5 футболистов, с которыми ему нравилось играть.
8. Вратарь «Коламбуса»: Овечкин мне забил, еду к лавке, и он мне: «Ну что, сейчас ещё одну?»
9. Сорокин сделал суперсейв на последних секундах матча с «Каролиной».
10. Болельщики «Эдмонтона» жёстко подрались между собой во время матча НХЛ. Видео.
- 29 октября 2022
-
10:21
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:49
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:35
-
08:19
-
08:05
-
06:20
-
06:00
-
05:01
-
04:17
-
04:07
-
03:56
-
03:46
-
03:31
-
03:27
-
03:10
-
02:59
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39