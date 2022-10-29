Станислав Черчесов рассказал, с какими сложностями столкнулся «Ференцварош» в Лиге Европы

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, с какими сложностями его клуб столкнулся в Лиге Европы.
«Все соперники у нас уровня Лиги чемпионов. Команды хорошие, к ним было непросто готовиться ― все по-разному играют. К примеру, «Монако» в первом матче с нами сыграл по одной системе, после нас поменял её, а в четверг – снова по-новому. Это немножко нас в начале матча сбило, мы готовились к другому тактическому рисунку. К «Црвене» было тоже непросто готовиться. Так что не будем переоценивать и недооценивать ситуацию ― это ваш журналистский брат любит делать. Мы же решили задачу, впереди ещё несколько игр, в которых нужно принять грамотные решения.
С одной стороны ― дата большая, да. С другой ― если бы не 47 лет, нам не надо было бы выходить? О том и речь ― решаем все задачи, которые стоят перед нами», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»:
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