Черчесов — о бане Федотова и Абаскаля: они не одни такие. Мне с «Монако» жёлтую влепили

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на дисквалификацию наставников «Спартака» и ЦСКА — Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова — после конфликта в московском дерби (2:2).
«Стычка Федотова и Абаскаля? Видел только заголовки. Не знаю, что там было. Что касается дисквалификации за эмоции, то мне с «Монако» судья тоже жёлтую влепил. Так что они не одни такие», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на один матч за неспортивное поведение и провокационные действия. Федотов был дисквалифицирован на две игры (одна — условно) за оскорбительное поведение.
Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»:
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