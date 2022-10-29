Агент бразильцев «Зенита» не знает, сыграют ли они с иранским «Сепаханом»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана, прокомментировал возможность игры своих клиентов в товарищеском матче с иранской командой «Сепахан».
«Примут ли они участие в матче с «Сепаханом»? Не знаю, как ответить на этот вопрос», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве между «Зенитом» и «Сепаханом». В частности, в рамках сотрудничества планируется провести товарищеский матч на территории Ирана 27 ноября.
Малком сыграл в 18 матчах за «Зенит» в этом сезоне во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал пять голевых передач. У Клаудиньо – два гола и четыре передачи в 14 матчах. Мантуан забил три гола в 13 играх. Иван Куарежма сыграл в трёх матчах Кубка России.
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