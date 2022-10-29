«Челси» намерен приобрести Лаутаро Мартинеса в летнее трансферное окно
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«Челси» проявляет интерес к нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Inter Live.
По информации источника, английский клуб готов сделать крупное предложение о трансфере Мартинеса в летнее трансферное окно и включить в сделку форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» на правах аренды. Помимо «Челси», интерес к Мартинесу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, Мартинес выступает за миланский «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. С 2018 года Мартинес вызывается в национальную команду Аргентины.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» интересуется Лаутаро Мартинесом
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