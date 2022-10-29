Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Агаларова: хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень

Отец Агаларова: хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень
Комментарии

Руслан Агаларов, отец нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова, заявил, что верит в возращение сына на прежний уровень выступлений в чемпионате России.

«Хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень, но пока он в резерве. Наверное, тренер знает, что делает», — приводит слова Агаларова-старшего «Матч ТВ».

Гамид Агаларов перешёл в грозненскую команду в летнее трансферное окно из «Уфы», которая вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. В прошлом розыгрыше чемпионата России Агаларов стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей в 29 матчах.

В текущем сезоне на счету нападающего «Ахмата» 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Новость по теме
Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов забил впервые с 24 июля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022