Отец Агаларова: хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень

Руслан Агаларов, отец нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова, заявил, что верит в возращение сына на прежний уровень выступлений в чемпионате России.

«Хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень, но пока он в резерве. Наверное, тренер знает, что делает», — приводит слова Агаларова-старшего «Матч ТВ».

Гамид Агаларов перешёл в грозненскую команду в летнее трансферное окно из «Уфы», которая вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. В прошлом розыгрыше чемпионата России Агаларов стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей в 29 матчах.

В текущем сезоне на счету нападающего «Ахмата» 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он забил два гола и сделал одну голевую передачу.