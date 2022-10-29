Газзаев: я хотел видеть Павлюченко в ЦСКА, приглашал его в команду

Известный российский футбольный тренер Валерий Газзаев рассказал о том, что российский нападающий Роман Павлюченко мог стать игроком московского ЦСКА, когда он возглавлял армейцев.

«Редко кому удаётся доиграть до 40 лет. Роман провёл блестящую карьеру, забивал за сборную России, за российские и европейские клубы, становился призёром чемпионата Европы. Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.

Мог ли Павлюченко оказаться в ЦСКА, а не в «Спартаке»? Такого футболиста хочет видеть каждый тренер. Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал. Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьём и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому. Роман был замечательным футболистом», — приводит слова бывшего тренера ЦСКА «Матч ТВ».

В течение своей карьеры Павлюченко сыграл за московские «Спартак» и «Локомотив», волгоградский «Ротор», лондонский «Тоттенхэм» в английской Премьер-лиге и другие клубы. Ранее стало известно, что 40-летний форвард завершил профессиональную карьеру.