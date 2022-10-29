«Шальке» предлагал Раулю возглавить команду, но получил отказ. Он хочет тренировать «Реал»

Гельзенкирхенский футбольный клуб «Шальке-04» рассматривал возможность назначения своего бывшего футболиста Рауля Гонсалеса главным тренером команды, сообщает Marca.
Гонсалес завершил в немецкой команде свою игровую карьеру, перейдя из мадридского «Реала». Сейчас испанец тренирует молодёжную команду «Королевского клуба».
По информации источника, «Шальке-04» направлял официальный запрос в «Реал» на предмет возможности перехода Рауля на пост главного тренера немецкой команды. Однако сам испанец отклонил предложение. Сообщается также, что Рауль хочет в будущем стать главным тренером основной команды мадридского «Реала».
Ранее «Шальке» уволил главного тренера Франка Крамера. Клуб занимает последнее место в Бундеслиге.
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