Роберто Де Дзерби встретился с детьми украинских беженцев на базе «Брайтона»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби провёл встречу с детьми украинских беженцев на тренировочной базе английского клуба.
Ранее итальянский тренер работал в донецком «Шахтёре». На тренировочной базе «Брайтона» Де Дзерби встретился с 15 детьми, которые, кроме тренера, смогли также пообщаться с футболистами основного состава английского клуба: Паскалем Гроссом, Соломоном Марчем, Адамом Лалланой и Робертом Санчесом.
«Это была чудесная возможность встретиться с этой замечательной группой детей. Я очень рад, что им нравится жить в Англии», — приводит слова тренера Daily Mail.
Де Дзерби возглавил «Брайтон энд Хоув Альбион» в сентябре этого года, покинув «Шахтёр».
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