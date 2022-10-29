Иньеста: возвращение в «Барселону» никогда не бывает простым, но Месси может это сделать

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси, а также оценил шансы на возвращение аргентинца в стан каталонского клуба.



«Месси всегда отличался от других. Он номер один. Единственное — он самосовершенствовался и помог товарищам по команде стать лучше. У команды, в составе которой выступает Месси, есть преимущество в борьбе за трофеи. Я не видел, чтобы кто-то делал то, что делает он.



Возвращение в «Барселону» никогда не бывает простым, но Лео может вернуться. Это всё ещё возможно», — приводит слова Иньесты TyC Sports.

Месси в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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