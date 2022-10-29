Станислав Черчесов ответил на вопрос, планирует ли посетить ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, планирует ли он посетить чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Планов посетить ЧМ-2022 в Катаре нет. Мне есть чем заниматься. Будем думать со штабом: кого брать, продавать; анализировать, какие вносить коррективы. К тому же есть семья. В Осетию слетаю ― планов много», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»:
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