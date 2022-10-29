Малафеев: сборная России — это семья. Он должна существовать в любое время

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев поделился мнением о необходимости товарищеских встреч национальной команды со сборными Таджикистана и Узбекистана.
«Любые игры нужны. Между собой, с Таджикистаном, Узбекистаном. Кому-то будет плохо от матча нашей сборной с командами, которые, как многие считают, не соответствуют уровню национальной команды? Не думаю. Вопрос же больше не столько в самих играх, сколько в сборе, в тренировках.
Сборная России — это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная — это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время — тяжёлое или позитивное.
Команда должна жить, функционировать. Рано или поздно снимут все эти бредовые санкции по отношению к российским спортсменам, к футбольным командам», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».
Вчера, 28 октября, Российский футбольный союз сообщил, что сборная России сыграет в Душанбе со сборной Таджикистана 17 ноября.
- 29 октября 2022
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