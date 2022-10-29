Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж». Педро Габриэл — о прозвище

«Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж». Педро Габриэл — о прозвище
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл прокомментировал ситуацию с его прозвищем.

«Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж. До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано «Педриньо». Сейчас — Педро Габриэл. И мне это даже больше нравится. Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде бразильской карьеры.

Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо», — приводит слова Габриэла Sport24.

Ранее футболист рассказывал, что агент посоветовал сменить имя на игровой футболке перед выступлением за «Локомотив».

Новость по теме
«Уверен, ей тут понравится». Педриньо рассказал, что планирует перевезти маму в Москву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022