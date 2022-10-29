«Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж». Педро Габриэл — о прозвище

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл прокомментировал ситуацию с его прозвищем.

«Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж. До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано «Педриньо». Сейчас — Педро Габриэл. И мне это даже больше нравится. Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде бразильской карьеры.



Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо», — приводит слова Габриэла Sport24.

Ранее футболист рассказывал, что агент посоветовал сменить имя на игровой футболке перед выступлением за «Локомотив».