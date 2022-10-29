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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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Кузнецов: «Локомотив» неузнаваемый. ЦСКА является фаворитом, хоть и играет в гостях

Кузнецов: «Локомотив» неузнаваемый. ЦСКА является фаворитом, хоть и играет в гостях
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск.

«ЦСКА является однозначным фаворитом в матче с «Локомотивом». Даже несмотря на то, что будут играть не дома. У «Локомотива» большие проблемы что в игровом плане, что в моральном. Команда неузнаваемая.

Думаю, предстоит интересная игра, но сюрпризы бывают всегда. Команда Федотова должна быть мобилизованной, чтобы этот самый сюрприз не произошёл в игре с «Локомотивом», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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