«Барселона» хочет вернуть Месси уже в зимнее трансферное окно

«Барселона» заинтересована в возвращении аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб уже в январское трансферное окно, сообщает Sport.es.
Ранее о серьёзности намерений в отношении возвращения в «Барселону» Месси заявлял президент испанского клуба Жоан Лапорта. В середине октября функционер говорил о том, что встретится и обсудит с аргентинцем его потенциальное возращение во время церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
Летом «Барселона» активировала несколько финансовых рычагов, которые позволили ей приобрести нескольких футболистов для усиления состава. Однако по условиям данных сделок «Барселона» имеет право распоряжаться прибылью в соотношении 1:1 только до следующего лета, когда сможет тратить только один заработанный евро из пяти. В связи с этим обстоятельством руководство клуба хочет предпринять шаги по возвращению Месси уже зимой, использовав все сэкономленные средства.
Этому трансферу могут помешать плохие отношения между клубами, а также факт того, что «ПСЖ» не хочет отпускать нападающего в зимнее трансферное окно. Кроме того, «Барселона» ещё не связывалась с представителями Месси.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне
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