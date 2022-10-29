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Фоден: не думаю, что «Ман Сити» сильно изменил стиль игры, чтобы приспособиться к Холанду

Фоден: не думаю, что «Ман Сити» сильно изменил стиль игры, чтобы приспособиться к Холанду
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игровом стиле команды в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что мы сильно изменили свой стиль игры, чтобы приспособиться к Холанду. Но в этом сезоне мы стали действовать острее. Теперь мы ищем Эрлинга на поле, потому что знаем, что он может запугивать защитников. Мы не сильно изменились, но что-то всё-таки поменялось. Холанд важен для нынешнего «Манчестер Сити», — приводит слова Фодена пресс-служба английского клуба.

«Манчестер Сити» в 11 матчах набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (28). Сегодня, 29 октября, подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Лестер Сити».

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