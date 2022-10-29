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«Динамо» — «Химки»: стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

«Динамо» — «Химки»: стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
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Сегодня, 29 октября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Химками». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Ян Бобровский (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Йокановича набрала 23 очка. «Химки» — на 15-й строчке с девятью баллами.

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