«Локомотив» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 октября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой (Люберцы).
Московский ЦСКА набрал 26 очков в 14 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).
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