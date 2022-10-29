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Мостовой: «Торпедо» потихоньку начало вылезать, но «Спартак» вряд ли потеряет очки

Мостовой: «Торпедо» потихоньку начало вылезать, но «Спартак» вряд ли потеряет очки
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Вряд ли «Спартак» потеряет очки с «Торпедо». Ясно, что игра будет непростая. Но мы видели пример с «Химками»: там тоже игра была непростая, однако счёт 5:0. Просто у одних всё залетает, а у других ничего не получается.

Когда ты внизу, то такое часто происходит. «Торпедо» потихоньку начало вылезать, но «Спартак» не та команда, которая может оступиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо» состоится завтра, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск.

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