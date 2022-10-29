Карим Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд из-за травмы
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема пропустит третий матч «Королевского клуба» подряд из-за травмы, сообщает Marca.
Бензема не принимает участия в тренировочном процессе «сливочных» в рамках подготовки к матчу 12-го тура испанского чемпионата с «Жироной». Ранее французский форвард уже пропустил встречи с «Севильей» (3:1) в Ла Лиге и «РБ Лейпциг» (2:3) в Лиге чемпионов. Последним матчем, в котором Бензема сыграл за «Реал», является игра с «Эльче» (3:0) в чемпионате Испании, в которой форвард забил гол.
Всего в текущем сезоне Бензема сыграл в 10 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.
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