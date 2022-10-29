В Южной Африке навсегда дисквалифицированы четыре команды за результаты 59:1 и 33:1

Во втором по уровню дивизионе чемпионата Южной Африки четыре команды были дисквалифицированы за договорные матчи, сообщает Marca.
Футбольному клубу «Матияси» для того, чтобы квалифицироваться в лигу уровнем выше, необходимо было в последнем матче турнира побеждать «Нсами» c разницей как минимум в 18 мячей. Только при таком условии команда могла рассчитывать на то, чтобы опередить клубы, занимающие первые две строчки турнирной таблицы. В итоге матч закончился со счётом 59:1 в пользу «Матияси». Примечательно, что из 59 голов 41 является автоголом.
В другом матче, где «Шивулани» также необходима была большая разница мячей в матче последнего тура, команда обыграла соперников из «Котото» 33:1 с семью автоголами.
Оба матча были признаны договорными специальной африканской комиссией. Все четыре команды навсегда были дисквалифицированы.
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